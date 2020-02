Wioleta Psiuk hat schon einige Show-Erfahrungen gesammelt! Zur Zeit flimmert die schöne Influencerin Woche für Woche bei Der Bachelor über die Mattscheiben. Im Jahr 2018 war sie bei der Show Sylvies Dessous Models mit dabei und 2010 schaffte sie es bei Germany's next Topmodel sogar in die Top Ten. Aber mit welchen einstigen Show-Lieblingen wetteiferte das Model damals eigentlich um den Sieg? Promiflash blickt zurück!

Im Alter von gerade einmal 18 Jahren wollte Wio bei GNTM groß rauskommen, belegte damals den zehnten Platz. Und wer war gemeinsam mit ihr Teil der fünften Staffel? Kandidatinnen, an die sich Show-Fans bis heute erinnern dürften! So versuchte seinerzeit auch Miriam Höller (32) ihr Glück. Die heutige Stuntfrau, die schon in Formaten wie Global Gladiators mitwirkte, schaffte es damals auf Platz elf.

Bis heute unvergessen ist auch Louisa Mazzurana. Die Blondine kam damals unter die Top Five – und das mit einer Körpergröße von nur 1,70 Metern – für GNTM Jahrgang 2010 eine wahre Sensation. Bis heute noch dick im Geschäft ist die Siegerin der Staffel: Alisar Ailabouni (30). Auch mit ihr kämpfte Wioleta vor einem Jahrzehnt um den Titel.

WENN GNTM-Kandidatin Wioleta, 2010 in New York

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / Action Press Miriam Höller beim Raffaello Summer Day 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / louiblog Influencerin Louisa Mazzurana

Anzeige

Instagram / alisarailabouni Alisar Ailabouni, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de