Herzogin Kate (38) kann auf ihren jüngeren Bruder zählen! Im Oktober des vergangenen Jahres sorgte James Middleton (32) durch die Ankündigung seiner Hochzeit mit Freundin Alizee Thevenet für erfreuliche Nachrichten. Mit Aussagen zum royalen Leben seiner älteren Schwester hielt sich der Hundeliebhaber allerdings bisher zurück. Auch die geplanten Projekte der Herzogin blieben unkommentiert – bis jetzt: Im Netz bewirbt James Kates neueste Initiative!

Neben zahlreichen Schnappschüssen seiner süßen Vierbeiner überraschte James am vergangenen Donnerstag via Instagram mit einem seltenen Post: "Das ist zwar kein Beitrag über Hunde, aber verlasst euch darauf, dass es für die 'Early Years' -Initiative meiner wundervollen Schwester eine große Unterstützung bedeutet", teilte der 32-Jährige stolz mit. Für die Aktion werden Briten dazu aufgerufen, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, die Fragen hinsichtlich der Zukunftsgestaltung der nächsten Generationen enthält. Auf seinem Profil teilte der Bartträger den zugehörigen Link.

Auch wenn James nur selten über seine Schwester Kate spricht – das Verhältnis zwischen den Geschwistern könnte kaum besser sein. Nach der Bekanntgabe, dass der Brite unter Suizidgedanken leide, stand ihm die 38-Jährige unterstützend zur Seite. Die dreifache Mutter begleitete ihren Bruder sogar zu den Therapiesitzungen.

Getty Images James Middleton im November 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2020

Anzeige

Getty Images James Middleton im November 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de