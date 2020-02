Zoff zwischen Justin Bieber (25) und Cara Delevingne (27)? Der Popstar sollte vor Kurzem die besten Freundinnen seiner Frau Hailey (23) in einer Talkshow nach Sympathie bewerten. Auf dem letzten Platz landete dabei Model Cara. Der Sänger betonte zwar sofort, dass er nichts gegen die Laufstegschönheit habe, dicke Luft scheint zwischen den beiden aber trotzdem zu herrschen: Cara schlägt in einem Post gegen Justin zurück!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige jetzt den Talkshow-Clip von Justin, der längst viral gegangen ist. Außerdem postete sie ein Throwback- und ein aktuelles Bild mit dem "Yummy"-Interpreten. "Heute vs. damals. Wenn du nichts gegen mich hast, warum hast du mich dann blockiert?", schrieb sie zu den Pics. Gab es also schon vor dem Freunde-Ranking Streit zwischen Haileys Liebstem und ihrer BFF? Die beiden Frauen scheinen sich jedenfalls immer noch blendend zu verstehen. "Ich liebe dich Hailey. Er hätte den Bullenpenis essen sollen", hieß es in dem Post weiter.

Nanu, Bullenpenis? Tatsächlich hätte Justin sich den ganzen Ärger ersparen können. In dem Talkshow-Spiel hatte ihm Moderator James Corden (41) die Wahl gelassen: Entweder die Freundinnen seiner Frau bewerten oder einen Bullenpenis essen – Justin hat allerdings keine Sekunde gezögert und sich sofort für das Ranking entschieden.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne und Justin Bieber

Getty Images Elsa Hosk, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Hailey Bieber und Joan Smalls

