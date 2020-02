Macht sich Justin Bieber (25) bei Haileys (23) Freundinnen jetzt unbeliebt? Der Sänger und das Model sind mittlerweile seit knapp zwei Jahren ein Paar. In dieser Zeit haben die Eheleute auch jeweils die Freunde des Partners kennengelernt. Doch bei Justin scheinen die Mädels, mit denen sich seine Frau herumtreibt, nicht alle gleich angesehen zu sein. Er musste nun im Rahmen einer Fernsehshow eine Rangliste aufstellen, welche von Haileys BFFs er am liebsten mag.

In der The Late Late Show mit James Corden (41) wurde Justin dazu aufgefordert Haileys beste Freundinnen der Beliebtheit nach zu ordnen. Am liebsten mag er offenbar Kendall Jenner (24). Gigi Hadid (24) belegte Platz zwei, gefolgt von Cara Delivigne auf dem letzten Platz. "Ich kenne Kendall am besten. Ich habe die meiste Zeit mit ihr verbracht. Sie ist eine gute Freundin von uns", begründete Justin seine Entscheidung. Mit Gigi und Cara habe er hingegen nur wenig Zeit verbracht. "Ich habe nichts gegen diese Leute. Es ist nur so, dass ich eine bessere Bindung habe", rechtfertigte sich der "Sorry"-Interpret.

BFF-Spitzenreiterin Kendall musste sich schon im Dezember einer solchen Ranking-Aufgabe in der Show stellen. Sie sollte bewerten, welches Familienmitglied des Kardashian-Jenner-Clans den besten Elternjob mache. "Ich würde sagen, Rob ist die Nummer eins [...] Und dann wohl Khloe, Kim, Kylie, Kourtney", lautete die Entscheidung des Victoria's Secret-Models.

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber in Miami im November 2019

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im April 2017 in Rancho Mirage

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020 in London

