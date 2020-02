Jessie J (31) übt sich schon als coole Stiefmama in spe! Die Musikerin ist seit über einem Jahr wieder glücklich vergeben – an Schauspieler Channing Tatum (39). Nach einer angeblichen kurzen Pause sind die zwei Turteltauben nun wieder so verliebt wie nie und zeigen ihre Zuneigung auch richtig öffentlich im Netz. Und nicht nur der Magic Mike-Star hat die Brünette in sein Herz geschlossen – Jessie hat scheinbar auch das Herz von Channings Tochter Everly (6) erobert!

Das stellte die "Price Tag"-Interpretin aktuell in ihrer Instagram-Story unter Beweis. Am Samstag verbrachte sie nämlich einen ausgelassenen Spaßtag mit Channing und Everly. Zuerst besuchten sie eine Spielhalle, in der sich Papa und Tochter auf eine interaktive Reise mit Virtual-Reality-Brillen machten. Anschließend bewies auch Jessie, wie gut sie mit ihrer Stieftochter in spe harmoniert. Die beiden tanzten und sangen im Wohnzimmer ausgelassen und rangelten voller Spieldrang mit einem Schal. Die beiden hatten sichtlich Spaß. Weniger witzig ist die Aktion für den Küchenboden ausgegangen – während des Gerangels stieß Evie ein Glas Selleriesaft vom Küchentisch.

Und auch Jessie und Channing selbst scheinen sich ihre kindliche Seite beibehalten zu haben. Im Januar posteten sie ein verliebtes und verkuscheltes Paar-Bild. Der witzige Twist: Die beiden trugen dabei aufblasbare Einhorn-Hörner!

Getty Images Jessie J beim Photocall von "The Voice Kids" 2019

Instagram / jessiej Channing Tatums Tochter Everly und Jessie J

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Jessie J im Januar 2020

