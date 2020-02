Angelina Hegers (28) Bauch wird allmählich kugelrund! Die Influencerin und ihr Freund Sebastian Pannek (33) erwarten zurzeit ihren ersten Nachwuchs. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist bereits im sechsten Monat. Im Netz versorgt sie ihre Follower regelmäßig mit Updates und süßen Babybauchfotos. Um eines scheint Angelina sich bei all dem Babyglück keine Gedanken zu machen: Ihre Figur! Sie hat sechs Kilo zugenommen und nimmt das total gelassen!

"Ich wiege jetzt 60 Kilo, angefangen habe ich bei 54. Also kann man sagen, bisher jeden Monat ein Kilo", erklärt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Während sich andere Promi-Mamas schon in der Schwangerschaft Sorgen um den After-Baby-Body machen, geht Angelina die ganze Sache entspannt an: "Von mir aus kann ich am Ende aber auch 70-80 Kilo wiegen, ganz egal. Ich mache einfach so weiter wie bisher, esse alles, worauf ich Lust habe."

Ihre Essensgelüste ändern sich bei Angelina übrigens regelmäßig, wie sie ihren Followern schon vor einigen Wochen verriet: "Bei meinen Heißhungerattacken ist das übrigens so, dass ich immer nur ein Mal Hunger auf eine Sache habe und danach nicht mehr." In ihrem Dubai-Urlaub konnte der Fitness-Fan zum Beispiel plötzlich nur noch an Nachos mit Käse denken.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

