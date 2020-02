Sänger Justin Timberlake (39) und Ehefrau Jessica Biel (37) strahlen um die Wette! Dabei hat das Paar in den letzten Monaten viel durchgemacht. Denn im November des vergangenen Jahres machte der Sänger mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) Turtel-Schlagzeilen. Seit dem Fummel-Abend in einer Bar soll es in der Ehe von Justin und Jessica ordentlich gekriselt haben. Dass dieses Tief mittlerweile überstanden ist, bewiesen die beiden Turteltauben nun bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Söhnchen Silas in New York.

Von Ehe-Krise keine Spur mehr! Der Sänger und die schöne Schauspielerin flanierten am Sonntag gelassen und fröhlich mit Kinderwagen und Nachwuchs durch die Straßen des Big Apple. Das Paar lachte miteinander und warf sich verliebte Blicke zu. Der 39-Jährige legte beschützend den Arm um seine Frau und sie schien es zu genießen. Die beiden wirkten wie zwei verliebte Teenager und bewiesen damit allen: wir sind wieder glücklich! Der einzige, der an dem Tag miese Laune hatte, war Sohnemann Silas – der machte ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Davon ließ sich das Hollywood-Paar aber nicht aus der Ruhe bringen.

Der Musiker und die Beauty sollen sich in den letzten Wochen einer Paar-Therapie unterzogen haben, um für ihren gemeinsamen Sohn die Probleme in den Griff zu bekommen. Außerdem bereut Justin offenbar zutiefst sein Flirt-Verhalten und tut jetzt alles Mögliche, um Jessica seine Liebe zu beweisen. Das scheint nun zu fruchten, wie die aktuellen Bilder des Familien-Ausfluges zeigen.

MEGA Justin Timberlake, Ehefrau Jessica Biel und Sohn Silas im Februar 2020

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der 3. Staffel-Premiere von "The Sinner" in Hollywood, 2020

MEGA Justin Timberlake, Ehefrau Jessica Biel und Sohn Silas im Februar 2020

