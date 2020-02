Sie gönnen sich eine kleine Auszeit vom Alltagsstress! Ende August vergangenen Jahres erblickte das zweite Kind von Ana Ivanovic (32) und Bastian Schweinsteiger (35) das Licht der Welt. Seitdem halten zwei Jungs die beiden ganz schön auf Trab – dennoch lassen die Schweinsteigers ihre Zweisamkeit nicht zu kurz kommen: Erst vor wenigen Tagen verbrachten Ana und ihr Basti ein romantisches Dinner-Date miteinander.

Via Instagram teilte die ehemalige Profi-Tennisspielerin ein Bild von sich und ihrem Ehemann. Besonders auffällig: Das Paar war dieses Mal richtig schick gekleidet – und das aus einem guten Grund, wie die 32-Jährige in ihrer Bildunterschrift verriet: "Ich habe mich heute für mein Dinner-Date mit Bastian besonders schick gemacht." Ganz offensichtlich verbrachte das Pärchen einen romantischen Abend zu zweit.

Kurz vor dem Dinner-Schnappschuss hatte sich das Ehepaar offenbar in einem Spa-Bereich erholt, was sie mit einem Insta-Pic festhielten. Ziemlich verliebt hatte sich die zweifache Mama im Pool an ihren Gatten geschmiegt. Dieser hatte den Insta-Beitrag ganz schlicht mit den Worten "Batterien aufladen" untertitelt.

MEGA Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

