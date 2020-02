Herzogin Meghan (38) mag ihre Lieblingsschuhe offenbar so sehr, dass sie sich prompt ein zweites Paar davon zugelegt hat! Egal wo die Frau von Prinz Harry (35) auftaucht – ihre Kleiderwahl steht bei allen Events im Mittelpunkt. Dass die Mutter des kleinen Archie Harrison zu einer echten Mode-Ikone avancieren würde, war spätestens seit ihrer Sonderausgabe der Vogue vollkommen klar. Natürlich gehört auch ihr Schuhwerk zu ihrem durchdachten Style, und dabei hat Meghan einen besonderen Geschmack: Sie steht augenscheinlich gern mit beiden Beinen fest auf dem Boden, denn ihre Lieblingsschuhe haben keine hohen Absätze!

Am Valentinstag wurde die gebürtige Amerikanerin mit den Lieblingsteilen an den Füßen gesichtet: Zu einer gestreiften Bluse und schwarzen Jeans trug sie ein Paar flache, spitz zulaufende Ballerinas der Marke Rothy's. Und das sind nicht irgendwelche Schuhe: Sie bestehen aus einer Mischung aus recyceltem Plastik und Schafwolle – und passen damit zu den winterlichen Temperaturen in ihrer Wahlheimat Kanada.

Ein ähnliches Paar der gleichen Marke besitzt Meghan schon etwas länger. Zuletzt trug sie das Modell während ihres Australien-Aufenthaltes im Oktober 2018 und dabei wurde deutlich, dass die damals Schwangere flache und bequeme Schuhe der hochhackigen Variante vorzieht. Bei den Terminen in Down Under trug die Ex-Schauspielerin zunächst Pumps, tauschte diese jedoch später gegen die Rothy's-Schuhe ein und war mit letzteren sogar am Strand von Melbourne unterwegs. Die flachen Treter werden nachhaltig aus recycelten Wasserflaschen gefertigt, sind allerdings mit einem stolzen Preis von umgerechnet 180 Euro nicht eben günstig.

Getty Images Herzogin Meghan an ihrem ersten Tag in Sydney, Australien

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Melbourne im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de