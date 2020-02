Na, wer lacht denn hier zusammen in die Kamera? So haben die Fans die beiden erfolgreichen Musiker bisher sicher noch nicht gesehen! Heutzutage sind die Kids auf diesem süßen Bild für den einen oder anderen Aufreger bekannt. Hinter den Pausbäckchen und den niedlichen Kulleraugen versteckt sich die Sängerin Noah Cyrus (20), die als Baby so knuffig mit ihrem großen Bruder Trace (31) posiert.

Zu seinem Geburtstag teilte die 20-Jährige das Foto aus ihrer Kindheit auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch an mein Vorbild von Tag eins an. Ich liebe dich, Bruder", schrieb Noah dazu. Vor allem das Geburtstagskind dürften die Fans nach seinen auffälligen Gesichtstattoos nur noch schwer erkennen. Auch Noah zeigt sich ihren Followern heutzutage weniger unschuldig.

Wie nah sich die Cyrus-Geschwister offenbar stehen, beweisen sie immer wieder in ihren sozialen Medien. Gemeinsame Posts sind dort keine Seltenheit. Vor Kurzem veröffentlichte Trace zum Beispiel einige Bilder mit seiner zweiten Schwester Miley (27). Habt ihr Noah und Trace erkannt? Stimmt ab!

