Was Miley Cyrus (26) kann, kann ihre Schwester Noah Cyrus (19) nun auch! Spätestens 2013 hatte sich der einstige Kinder-Star zur Skandal-Nudel gewandelt: Miley zeigte sich eher nackt als bekleidet, fasste dem verheirateten Robin Thicke (42) bei einem gemeinsamen Auftritt in den Schritt und kiffte in aller Öffentlichkeit. Mittlerweile ist die 26-Jährige mit Liam Hemsworth (29) verheiratet und wieder züchtig unterwegs. Nun scheint aber eine andere Cyrus die Liebe für ihren Körper entdeckt zu haben: Noah präsentiert sich im Netz immer freizügiger!

Die Sängerin zeigt sich auf ihren neuen Instagram-Fotos total nackig: Mal rekelt sie sich vor einem Kamin, mal streckt sie ihren Po in die Kamera. Offenbar liebt sie es, die Gemüter zu erhitzen, denn zu den Postings liefert sie regelmäßig sexy Sprüche mit. Eine Aufnahme zeigt sie nur in einem Slip bekleidet an einem Fenster stehend – lediglich Sterne bedecken ihre nackte Brust. "Du kannst mich von deinem Fenster aus sehen", kommentierte die US-Amerikanerin das Foto.

Viele User freuen sich über den hotten Anblick. Aber längst nicht alle Fans sind von der neuen Noah begeistert: Einige Follower baten die Sängerin unter ihren Beiträgen darum, sich etwas anzuziehen. Was haltet ihr von Noahs Pics? Stimmt unten ab!

Splash News Miley und Noah Cyrus bei einem Auftritt, 2017

Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus im Juni 2019

Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de