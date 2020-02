Joseph Baena (22) ist seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben. Bei der Auserwählten des uneheliche Sohnes von Arnold Schwarzenegger (72) und seiner Haushälterin Mildred Baena handelt es sich um Nicky Dodaj. Sie studiert wie Joseph an der Pepperdine Universität in Los Angeles. Dort hat der Schauspieler auch bereits seine Ex, die einstige Miss Arizona, Savannah Wix kennengelernt. Die Liebe der beiden währte jedoch nicht lange. Mit seiner neuen Freundin hat Joseph jetzt allerdings einen Meilenstein gesetzt: Sie sind schon ein Jahr zusammen und feierten nun ihr Jubiläum.

Auf Instagram teilte der 22-Jährige nun eine Reihe süßer Pärchen-Pics mit seiner Liebsten. Darunter schrieb er: "Ein Jahr mit meinem Partner in Crime! Ich kann die weiteren vielen Abenteuer, Spaß und Feiern kaum erwarten. Ich liebe dich." Nicky kommentierte seine gefühlvolle Nachricht und erwiderte: "Ich liebe dich mein Süßer." Wie Daily Mail berichtet, haben die beiden ihren Jahrestag ganz entspannt verbracht. Zuerst sollen sie im kalifornischen Venice Beach Mittag gegessen haben und dann mit Fahrrädern an der Pazifikküste entlanggeradelt sein.

Die Turteltauben zelebrierten erst vor wenigen Wochen schon einmal ihre gemeinsame Liebe. Am Valentinstag teilte Nicky ein süßes Foto der beiden, wie sie den Tag am Strand von Malibu verbrachten. "Zurück an unserem Lieblingsort, wo alles begann", erklärte sie.

Instagram / projoe2 Joseph Baena im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena und seine Freundin Nicky Dodaj

Anzeige

Instagram / nickydodaj Joseph Baena und seine Freundin Nicky Dodaj in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de