Hot! Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph zeigt seine Muskeln

Er macht seinem Papa mächtig Konkurrenz! Bevor Arnold Schwarzenegger (76) als Schauspieler in Hollywood durchstartete, war er für lange Zeit als erfolgreicher Bodybuilder aktiv gewesen. Auch heute trainiert der Terminator-Star noch eifrig im Fitnessstudio. Die Liebe zum Training scheint er seinem Sohn Joseph Baena (26) vererbt zu haben. Täglich arbeitet der Schwarzenegger-Sprössling an seinen Muskeln. Seinen durchtrainierten Körper präsentiert Joseph nun im Netz!

Aktuell gönnt sich das Fitness-Model mit seiner Freundin Mel einen traumhaften Urlaub am Meer. Auf Instagram teilt Mel einige Aufnahmen von einem Bootsausflug. Dabei lassen es sich die beiden richtig gut gehen. Lässig sitzt der 26-Jährige auf der Reling und genießt das gute Wetter. Nur mit einer blauen Badeshorts bekleidet, präsentiert Joseph seinen durchtrainierten Oberkörper.

Auch in Sachen Schauspielerei tritt Joseph in die Fußstapfen seines berühmten Papas Arnold. Im Jahr 2023 stand der Fitness-Influencer für seinen allerersten Actionfilm vor der Kamera. In dem Streifen spielte er einen Navy-Pilot.

Instagram / m__e__l__ Joseph Baena, 2024

Instagram / projoe2 Joseph Baena beim Training, Oktober 2021

Instagram / projoe2 Joseph Baena, Schauspieler

