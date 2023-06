Ganz der Papa: Arnold Schwarzeneggers Sohn wird Action-Held

Er tritt in seine Fußstapfen! Arnold Schwarzenegger (75) wurde in den 80ern als Terminator weltweit berühmt. Vor seiner Filmkarriere hatte er sich einen Namen als erfolgreichster Bodybuilder der Welt gemacht. Seine Muckis hatte er auch danach auf der Kinoleinwand nur allzu gerne ausgepackt. Privat ist der Schauspieler Vater von fünf Kindern. Und offenbar kommt vor allem sein Sohn Joseph Baena (25) ganz nach ihm – denn auch er lässt vor der Kamera die Muskeln spielen.

Der 25-Jährige stand in den vergangenen Monaten für seinen allerersten Actionfilm vor der Kamera. In "Called to Duty" verkörpert Joseph den Kampfpiloten Andrew Harris. Wie Set-Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen, drehte er nicht nur in einem Kampfjet – sondern konnte auch im Fitnessstudio zeigen, wie sehr er seinem Vater ähnelt.

Auf Instagram bezeichnet sich Joseph zwar als Schauspieler, doch er könnte auch glatt als Bodybuilder durchgehen. Denn auf den meisten seiner Schnappschüsse präsentiert er seiner Community regelmäßig seinen trainierten Körper. Seine Posen erinnern dabei sehr an die seines Vaters Arnold.

Instagram / joebaena Joseph Baena im Juni 2023

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "Fubar"

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Jahr 1980

