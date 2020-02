Werden die Sussexes beim royalen Großereignis von Prinz Harrys (35) Cousine erscheinen? Der 35-Jährige und seine Gattin Herzogin Meghan (38) entschieden sich Anfang des Jahres dazu, ihre royalen Aufgaben abzugeben und sind mittlerweile nach Kanada gezogen. Der Megxit dürfte vor allem für die Queen (93) eine persönliche Enttäuschung gewesen sein, die auch für riesige mediale Aufmerksamkeit sorgte. Werden die Monarchie-Abtrünnigen daher wohl die anstehende Royal-Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) schwänzen?

Die Neunte in der britischen Thronfolge hat vor Kurzem verkündet, dass sie ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) am 29. Mai heiraten werde – im St James's Palace, mit anschließender Gartenparty, auf dem Anwesen des Buckingham-Palastes. Werden Harry und Meghan nach den Reibereien der vergangenen Wochen dort auch zu Gast sein? Diese Frage wird momentan unter Royal-Experten heiß diskutiert. Bislang gibt es noch kein offizielles Statement – eines soll aber feststehen: "Natürlich sind Harry und Meghan zu Beatrice' Hochzeit eingeladen. Aber es liegt an ihnen, ob sie teilnehmen oder nicht", erklärte ein Insider gegenüber Daily Telegraph. Die sprunghaften Entscheidungen des Paares machen einige Möglichkeiten denkbar: "Das Problem mit Harry und Meghan ist, dass sie glauben, sie würden über der Institution stehen. [...] Die Beziehung zum Königshaus ist nicht mehr die, die sie einmal war", hieß es weiter.

Auch zwischen Beatrice und Meghan persönlich hängt der Haussegen möglicherweise schief. Denn im Oktober 2018 soll die ehemalige Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf dem Hochzeitsempfang von Beatrice' Schwester Prinzessin Eugenie (29) verkündet und ihr damit die Show gestohlen haben. Die Braut soll damals unter Tränen die Feierlichkeiten verlassen haben.

Getty Images Prinzessin Beatrice

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Getty Images Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

