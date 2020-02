David Beckham (44) schwelgt in süßen Erinnerungen! Der Ex-Profi-Fußballer und seine Ehefrau Victoria Beckham (45) sind das absolute Traumpaar der Promi-Welt. Seit sage und schreibe 23 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Ihre vier Kinder Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (15) und Harper Seven (8) haben ihr Glück perfekt gemacht. Nun erinnert sich David daran, warum er sich damals in die Spice Girls-Sängerin verliebt hat und teilt ein rührendes Throwback-Video mit seiner Community.

Victoria total gerührt! Ihr Ehemann teilte vor einigen Tagen ein Throwback-Video von ihm und der Sängerin aus dem Jahre 1999 mit seinen Fans auf Instagram. Darin fragt den Ex-Profi-Kicker jemand, warum er sich damals in Victoria verliebt habe. Seine süße Antwort darauf ist: "Da kann ich nicht nur eine einzige Sache nennen. Es war einfach alles, das komplette Paket, in das ich mich verliebt habe." Victoria war total begeistert von dieser Erinnerung und teilte sie natürlich gleich auf ihrem eigenen Instagram-Account mit den Worten: "So süß! Ich liebe dich, David Beckham! x!" Der 44-Jährige und die Designerin scheinen also auch noch nach 23 Jahren überglücklich miteinander zu sein.

Der Fußball-Profi und die Spice Girls-Sängerin hatten sich im Jahre 1997 kennen und lieben gelernt. Im Juli 1999 gaben sie sich dann auf einem Schloss in Irland das Ja-Wort. Auch in Sachen Stil und Mode gelten sie mittlerweile als das einflussreichste Promi-Paar der Welt.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham mit ihren Kindern

ActionPress David Beckham mit seiner Victoria im Sommer 1999

Getty Images Victoria und David Beckham bei einer Party 2004

