Sie können auch ganz lässig! Seit dem 1. Dezember 2018 sind Priyanka Chopra (37) und Nick Jonas (27) verheiratet und gehen glücklich als Ehepaar durchs Leben. Gern zeigen sich die zwei gemeinsam in der Öffentlichkeit und glänzen vor allem auf Red-Carpet-Events mit ihren stets glamourösen Looks. Dass das Paar aber auch ganz anders kann, haben die beiden vor wenigen Tagen bewiesen: In total relaxten Outfits kamen Pri und Nick von einer Reise zurück!

Erst vor Kurzem machte das Glamourpärchen Indien unsicher, um im Heimatland der Schauspielerin die Blenders Pride Fashion Tour in Mumbai zu besuchen. Bei seiner Ankunft in New York ließ es das Duo dann aber schon deutlich lässiger angehen. Auf dem Weg in ihr Apartment erwischten Paparazzi die 37-Jährige in einem gemütlichen pastellfarbenen Pullover und einer weiten Hose. Dazu kombinierte die Beauty eine schwarze Mütze und Sonnenbrille.

Ihr Gatte Nick war mindestens genauso entspannt unterwegs. Das Mitglied der Jonas Brothers entschied sich für eine lockere Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Sein Wohlfühloutfit rundete der Sänger mit einer blauen Cap ab. Was sagt ihr zu den legeren Styles der beiden? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

MEGA Priyanka Chopra im Februar 2020

SplashNews.com Nick Jonas und Priyanka Chopra im Februar 2020

