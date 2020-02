Anne Wünsche (28) zeigt sich nach dem Schlagzeilenhagel der vergangenen Tage wieder positiv! Anfang der Woche stritt sich die Zweifachmama via Social Media und somit in aller Öffentlichkeit mit ihrem Ex-Freund Henning Merten und dessen Partnerin Denise Kappès (29). Der Auslöser: Das getrennte Paar findet keine für beide Seiten funktionierende Regelung für den Umgang mit ihren Kindern Miley und Juna. Während des Beefs warfen sie sich dann auch noch weitere private Fehltritte vor. Inzwischen hat sich die Situation wieder beruhigt: Sowohl Henning als auch Anne haben sich öffentlich für die Ausraster entschuldigt. Ob die 28-Jährige deshalb nun so einen optimistischen Post im Netz teilte?

Auf Instagram postete Anne ein Foto mit ihren beiden Töchtern. Die kleine Juna hält sich darauf ein rotes Papierherz vors Gesicht. Seitdem Henning seine Ex über das Jugendamt darum gebeten hat, sein leibliches Kind im Internet nicht mehr zu zeigen, variiert sie nun mit den Zensierungen für die Kleine. Auf dem Bild lächeln Anne und Miley die Dritte im Bunde glücklich an. Dazu textete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin: "Wir schaffen das!" Offenbar wünscht sich das TV-Gesicht eine friedliche Regelung der gesamten Situation und keinen Streit mehr.

Promi-Mama Sara Kulka (29) steht ihr in den Kommentaren bei und stärkt ihr den Rücken: "Gerade dann, wenn wir Mamas denken, wir können nicht mehr, können wir noch. Gerade weil wir Mamas sind, wir sind die Stärksten, die es gibt, für unsere Kinder. Ich mag dich als Mensch und auch als Mutter, zumindest das, was ich hier sehen kann. Ganz viel Kraft, liebe Anne!" Auch die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin mache gerade keine einfach Zeit durch und könne Anne deswegen nur zu gut verstehen.

