In dieser schweren Zeit kann Selma Blair (47) auf ihre Liebsten zählen! 2018 bekam die Schauspielerin die Diagnose Multiple Sklerose – eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die unter anderem das Gehirn und das Rückenmark angreift. Seit Monaten hat sie mit schweren Symptomen und starken Schmerzen zu kämpfen, die sie im Alltag nicht selten einschränken. Gerade jetzt kann sie jede Unterstützung gebrauchen und die bekommt sie vor allem durch ihren Partner David Lyons!

In den vergangenen Tagen erwischen die Paparazzi das Paar des Öfteren beim Schlendern durch die Straßen von Los Angeles. Und die Schnappschüsse lassen keine Zweifel offen – die gemeinsame Zeit mit ihrem Freund tut Selma sichtlich gut. Hand in Hand laufen sie durch die Stadt, tauschen verliebte Blicke aus und bleiben sogar kurz stehen, um sich zu küssen. Dabei strahlt die "Eiskalte Engel"-Darstellerin in ihrem rosafarbenen Retro-Kleid mit der Sonne um die Wette.

Allerdings geht es Selma nicht immer so gut wie auf den aktuellen Fotos. Erst vor Kurzem gab sie ihren Fans auf Instagram einen ehrlichen Einblick, wie ein akuter MS-Schub aussieht. "Hier ist kein strahlendes Licht von Glamour mehr. Meine Muskeln in Gesicht und Nacken sind völlig verkrampft. Es fühlt sich an, als ob ich gerade komplett zusammenbreche. Ich fühle mich sehr schlecht, es ist einfach grausam und entsetzlich."

ROMA / MEGA Selma Blair und ihr Freund David Lyons

ROMA / MEGA Selma Blair in Los Angeles

Instagram / selmablair Selma Blair im Februar 2020

