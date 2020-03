Laura Müller (19) freut sich auf die kommenden Wochen! Aktuell wirbelt die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47) bei Let's Dance über das Tanzparkett. Mit ihrer Performance in der vergangenen Liveshow war die Influencerin offenbar nicht zufrieden: Mit Tränen in den Augen wurde sie hinter den Kulissen von ihren Tanzkollegen getröstet. In den kommenden Tagen will die 19-Jährige allerdings voll durchstarten. Im Netz bedankte sie sich jetzt für die Unterstützung ihrer Fans!

"Tausend Dank für eure zahlreichen Anrufe. Dank euch haben wir es in die nächste Runde geschafft", teilte Laura stolz ihrer Community via Instagram mit. Über ihre Bewertung mit 14 Punkten schien die Playboy-Beauty weniger erfreut gewesen zu sein – trotzdem habe ihr der Tanz Spaß gemacht und sie freue sich auf die nächsten Wochen voller neuer Tänze, Kostüme und Songs. "Ab morgen beginnt das Training für die nächste Show und ich werde alles geben, um besser zu werden", versprach sie ihren Followern am vergangenen Samstag.

Die Fans stärken der brünetten Schönheit den Rücken: "Lass dich niemals unterkriegen. Viel Erfolg!", schrieb ein Nutzer in den Kommentaren. Und auch von "Let's Dance"-Kollegin Kathrin Menzinger (31) erhielt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Lob: "Du warst toll. Ich fand es super!"

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Laura Müller bei "Let's Dance", Februar 2020

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance", Februar 2020

