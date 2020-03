In ihrem Herzen ist für alle Platz! Seit Februar 2009 sind der Quarterback Tom Brady (42) und das brasilianische Model Gisele Bündchen (39) verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Sohn Benjamin (10) kam 2009 zur Welt, Tochter Vivian Lake (7) wurde 2012 geboren. Tom hat zusätzlich noch ein weiteres Kind aus einer früheren Beziehung – seinen Sohn John Edward Thomas. Von ihm möchte Giselle allerdings nicht als "Stiefmutter" bezeichnet werden, das hat sie nun via Social Media verraten.

Was zunächst böse klingt, hat einen rührenden Hintergrund, denn das Model möchte aus einem ganz bestimmten Grund nicht als Stiefmutter bezeichnet werden."Ich mag das Wort 'Stiefmutter' nicht. Ich mag das Wort 'Bonus Mutter' viel mehr, da ich es eher als einen Segen in meinem Leben sehe. Ich bin glücklich darüber, noch einen weiteren Engel in meinem Leben haben zu dürfen." Diese süßen Worte teilte die Brasilianerin kürzlich in ihrer Instagram-Story. Sie könne sich ein Leben ohne den Kleinen gar nicht mehr vorstellen, und er habe ihr Herz auf eine Art und Weise geöffnet, von der sie nicht mal geahnt hätte, dass das möglich sei, schwärmte das Model bereits vor einiger Zeit gegenüber dem Magazin People.

Die Laufstegschönheit und ihr Ehemann hatten vor einigen Tag auf Instagram ihr 11-jähriges Jubiläum verkündet und sich gegenseitig liebe Worte zukommen lassen. "Du warst immer die, die uns zusammengehalten und uns so geliebt hat, wie es kein anderer hätte tun können. Und dafür lieben wir dich so sehr! Einen schönen Jahrestag, Liebe meines Lebens!" So süß dankte Tom dem Model für so viel Herzenswärme.

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2020

Anzeige

John Lamparski / Freier Fotograf Gisele Bündchen und Tom Brady

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kids Benjamin und Vivian Lake Brady

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de