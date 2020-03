Aktuell ist es um Johnny Depps (56) Schauspielkarriere etwas ruhiger geworden. Der Rockmusiker gehört seit Jahren zu den bestbezahlten Leinwandgrößen in Hollywood. Mit seiner Rolle in "21 Jump Street" war dem US-Amerikaner in den 1980er Jahren sein großer Durchbruch gelungen. Als Captain Jack Sparrow in Fluch der Karibik hatte er letztendlich internationale Berühmtheit erlangt. 2017 hat er vorerst das letzte Mal als exzentrischer Pirat vor der Kamera gestanden. Ob sich Johnny jetzt erneut in sein Kostüm werfen wird?

Laut We got this covered könnte der 56-Jährige für einen sechsten Teil der Abenteuerreihe ein weiteres Mal seine wohl bekannteste Filmfigur verkörpern. 2016 soll Disney sich absichtlich von Johnny distanziert haben, als die Missbrauchsvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard (33) bekannt wurden. Die jüngste Wende in dem Rechtsstreit und die überwältigende Unterstützung der Öffentlichkeit zu seinen Gunsten habe jedoch einige der Führungskräfte von Disney dazu veranlasst, sich jetzt für seine Rückkehr einzusetzen.

Die Hollywoodlegende steht momentan wegen schwerer Anschuldigungen vor Gericht: Seine ehemalige Partnerin behauptet, er habe sie wiederholt geschlagen. Er wirft Amber im Gegenzug Verleumdung vor, da es seiner Aussage nach nie zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sei. Er sei nicht der Täter, sondern das Opfer und aufgrund der Rufschädigung seien ihm Aufträge im Wert von rund 44 Millionen Euro entgangen.

Getty Images Johnny Depp, 2020

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

