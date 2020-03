Nathalie Bleicher-Woth (23) hatte schon mit dem einen oder anderen aufdringlichen Fan zu tun. Seit 2017 spielt sie bei Berlin - Tag & Nacht mit. In ihrer Rolle Kim Terenzi, die Serien-Tochter von Musiker Marc Terenzi (41), hat sich Nathalie zu einem Zuschauerliebling gemausert. So verwundert es wenig, dass die Anzahl ihrer Fans stetig steigt. Anscheinend können aber nicht alle zwischen ihrer Serien-Figur und der Realität unterscheiden!

Gegenüber Promiflash verrät die 23-Jährige, dass sie am Anfang ihrer Karriere von einem Zuschauer belästigt worden sei. "Mir hat jemand an den Hintern gefasst, weil er dachte: 'Ja, okay, die Rolle lässt das im Fernsehen auch mit sich machen, dann kann ich sie ja auch anfassen.'" Der Vorfall sei in einem Bus passiert, daher meide die Schauspielerin seitdem öffentliche Verkehrsmittel gezielt.

Erst kürzlich ist Nathalie von einem ihrer Follower erpresst worden. Seit einigen Wochen ist die Serien-Darstellerin frisch verliebt, ihre Freundin möchte sie aber vorerst aus der Öffentlichkeit raushalten. Offenbar wollen das einige ihrer Fans nicht akzeptieren: "Ich habe euch in Manchester gesehen und kenne deine Freundin. Soll ich der Presse verraten, wer sie ist?", lautete eine Nachricht an Nathalie. Als Gegenleistung für sein Schweigen verlangte der User von ihr, ihm zu folgen, seine Bilder zu liken und sein Profil nicht zu melden.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth 2020

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth

