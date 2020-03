Ob damit nun endlich wieder Ruhe in den Familienalltag einkehrt? Jessica Biel (38) und Justin Timberlake (39) blicken auf turbulente Wochen zurück. Nachdem der Sänger beim Fremd-Flirt mit Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) erwischt worden war, überschlugen sich die Schlagzeilen. Kürzlich wurde Jessica dann sogar ohne Ehering am Finger in der Öffentlichkeit gesehen – prompt gab es erneut Krisengerüchte. Aber Pustekuchen: Wie aktuelle Schnappschüsse von Jessicas Geburtstag beweisen, ist bei den beiden offenbar alles in Butter!

Die Schauspielerin feiert heute ihren 38. Geburtstag – an ihrem Ehrentag macht sie den Fans wohl das schönste Geschenk und räumt dank brandneuen Schnappschüssen endlich mit den Krisen-Spekulationen auf. Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Mutter eines Sohnes nun eine Reihe an Fotos von sich und ihrem Mann, wie sie in bequemen Looks am Tisch sitzen und sichtlich Spaß zusammen haben. "Ich feiere meinen Geburtstag mit Stil… und damit meine ich im Pyjama", schreibt sie dazu und bedankt sich abschließend bei Justin, der die kleine Hausparty, inklusive Geburtstagstorte, für sie organisiert hat.

Zahlreiche Insider und Quellen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder beteuert, dass Jessica und Justin trotz der Fummel-Schlagzeilen an ihrer Ehe arbeiten wollen – und siehe da: Die Informanten sollten in diesem Fall offensichtlich tatsächlich Recht behalten.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake an ihrem 38. Geburtstag

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake an ihrem 38. Geburtstag

MEGA Justin Timberlake, Ehefrau Jessica Biel und Sohn Silas im Februar 2020



