Bruna Rodrigues (26)' Schwangerschaft macht sich auf der Waage bemerkbar! Im November des vergangenen Jahres überraschte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit einer erfreulichen Nachricht: Das Model und ihr Ehemann Voo erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen ist die werdende Mutter in der 39. Schwangerschaftswoche angelangt. Im Interview mit Promiflash verriet die Beauty nun, wie viel sie bisher zugenommen hat!

"Ich habe bis jetzt acht Kilo zugenommen, bis letzte Woche waren es noch sieben Kilo", plauderte Bruna gegenüber Promiflash aus. In den letzten Tagen häuften sich sogenannte Braxton-Hicks-Kontraktionen – kleinere, schmerzlose Wehen, welche die Gebärmutter auf die Geburt vorbereiten sollen. Doch die Bald-Mama fühlt sich immer noch fit. Und auch ihr ungeborenes Töchterchen macht sich öfter bemerkbar: "Die Kleine tritt schon ordentlich unter meinen Rippen", gestand die Brasilianerin.

Die Vorfreude auf den Nachwuchs ist groß: "Ich schaue mir gerne jeden Tag ihre Klamotten an", erzählte Bruna. Lange muss sich die 26-Jährige nicht mehr gedulden, bis sie ihren Sprössling in den Armen halten darf. Bis dahin hat die einstige GNTM-Teilnehmerin in anderen Umständen allerdings noch mit kleineren Einschränkungen im Alltag zu kämpfen: "Was mir zu schaffen macht ist, dass ich fast jede Viertelstunde Pipi machen muss", erzählte sie.

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues im Februar 2020

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues im Januar 2020

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues im Januar 2020



