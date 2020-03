Tagesausflug mit dem Töchterchen! Seit mehr als zwölf Jahren ist Brigitte Nielsen (56) mit Mattia Dessi (41) verheiratet. Im Juni 2018 hatte die Geburt von Tochter Frida dann das Glück der beiden gekrönt. Wie sehr sie die Zeit mit ihrem Nachwuchs genießt, beweist sie jetzt bei einem Ausflug mit der Kleinen: Da tobt die 56-Jährige nämlich ausgelassen mit dem Töchterchen.

Ganz natürlich, ohne einen Tropfen Make-up und im Schlabber-Look, tollt Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter lebhaft auf einem Spielplatz umher. Die kleine Frida trägt dabei einen bunten Jogging-Anzug und sieht beim Spielen total begeistert aus. Ihre Mutter läuft ihr quietschfidel hinterher und schaut genau, wo sich ihre Kleine gerade aufhält – und trägt natürlich ihren Mini-Rucksack. In Studio City verbringen die zwei einen Mama-Tochter-Tag in der Sonne Kaliforniens und genießen das Leben in vollen Zügen. Den Vater, Mattia Dessi, haben sie an dem Tag wohl zu Hause gelassen.

Dass sie nicht nur total verliebt in die kleine Maus, sondern auch noch immer in ihren Ehemann ist, haben sie und Mattia vor einigen Monaten bei einem gemeinsamen Spaziergang bewiesen. Da hatte sich das Paar zur Begrüßung einen leidenschaftlichen Kuss auf offener Straße gegeben und aller Welt gezeigt, wie glücklich sie noch immer miteinander sind.

ROMA / MEGA Brigitte Nielsen im Februar 2020

MEGA Mattia Dessi und Brigitte Nielsen im Januar 2019

ROMA / MEGA Brigitte Nielsen im Februar 2020



