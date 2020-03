Waren Hanna Annikas Tränen bei Temptation Island übertrieben? Am Dienstagabend flimmerte die erste Folge der zweiten Staffel über die deutschen Fernsehschirme – und dabei wurde es schon in den ersten Minuten sehr emotional: Bereits beim Kennenlernen von den vergebenen Kandidaten und den sexy Singles kullerten bei einer Kandidatin die Tränen. In der mit Till Adam liierten Hanna wuchs schon beim bloßen Anblick der diesjährigen zwölf Verführerinnen die Panik. Aber ist so eine Reaktion nachvollziehbar? Promiflash hat bei der Vorjahres-Solo-Dame Giulie Santana nachgefragt!

Hanna brach vor Sorge und vor versammelter Single-Mannschaft in hilflose Tränen aus: "Die sind halt schon superhübsch", schluchzte sie. Für Giulie, die 2019 in dem Format als Single die vergebenen Kerle um den Finger wickeln sollte, ist diese Reaktion verständlich: "In diesem Moment sieht man direkt, dass Hanna sich der Stärke ihrer Beziehung nicht sicher ist, sonst würde sie nicht so unsicher reagieren. Ich denke, sie weiß, dass Till sie eventuell betrügen wird, und ist deshalb so emotional", erklärt die Barkeeperin. Nach den ersten betrunkenen Fehltritten des ehemaligen Love Island-Kandidaten sei Giulie nun sehr gespannt, wie weit er diesmal gehen wird.

Generell glaube sie, dass es diesmal für die vergebenen Männer sehr schwer werde, zu widerstehen: "Die diesjährigen Single-Frauen sind alle superheiß und mega-angriffslustig! Ich denke, sie wurden nach unserer Staffel noch mehr dafür ausgesucht, dass sie auch richtig an die vergebenen Männer rangehen, was mega-gefährlich werden kann. Die vergebenen Mädels müssen sich echt warm anziehen", lautet Giulies Prognose.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Mädels 2020

Anzeige

Privat Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, "Temptation Island"-Kandidaten



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de