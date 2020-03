Das gab es in der Vergangenheit von Germany's next Topmodel noch nie: Gleich fünf Mädchen treten in der kommenden Folge der Castingshow im Shoot-Out gegeneinander an! Eine von ihnen ist Marie (19). In der vergangenen Woche konnte die dunkelhaarige Schönheit mit ihrer Leistung kaum punkten. Jetzt muss sie richtig Gas geben, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Im Interview mit Promiflash sprach die Brünette über ihre Verfassung kurz vor der großen Entscheidung!

"Natürlich wächst dadurch auch der Druck, da man sich nicht nur gegen ein Mädchen durchsetzen muss, sondern gegen vier", verriet Marie gegenüber Promiflash. Dabei will jede der Kandidatinnen die Jury um Modelmama Heidi Klum (46) mit ihren Stärken überzeugen. "Natürlich fühlt man sich nicht so gut, da man weiß, dass das nächste Shooting das Ende einer wundervollen Zeit sein könnte", erklärte die 19-Jährige. Doch von diesem Gedanken wolle sie sich vor dem Entscheid nicht all zu sehr herunterziehen lassen.

Der Shoot-Out kann Marie bis jetzt offenbar nichts anhaben – ganz im Gegenteil: Voller Motivation sei sie in die neue Woche gestartet. "Ich werde alles geben, um Heidi von mir zu überzeugen und werde mich noch viel mehr anstrengen als zuvor", zeigte sich die Topmodel-Anwärterin zuversichtlich. Sie wolle sich ihren Traum erfüllen und weiterhin um den begehrten Sieg kämpfen.

