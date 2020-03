Ist Miley Cyrus (27) schwanger und krönt nun ihr Liebesglück mit Cody Simpson (23)? Derzeit kursieren wieder heiße Gerüchte, dass die "Wrecking Ball"-Sängerin und der australische Musiker bald Nachwuchs bekommen. Die beiden Turteltauben sind seit 2019 ein Paar. Fans warten schon länger sehnsüchtig auf ein Baby der Verliebten. Jetzt packte Cody endlich mal aus: So sieht die Zukunft des Paars aus!

Bei einem Interview in der Show Today Australia wich Cody Babyspekulationen aus. Als es um das Thema Nachwuchs ging, fing der Sänger an, sich über die Gerüchte lustig zu machen. Auf die Frage, ob Miley schwanger sei, konterte er cool: "Oh ja, anscheinend seit Jahren schwanger!" Dann enthüllte der Australier, was ihm wirklich durch den Kopf geht: "Ich versuche mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und was für mich wichtig ist. Für mich ist das meine Arbeit und meine Musik."

Seit Herbst vergangenen Jahres schweben die beiden auf Wolke sieben und posten ständig gemeinsame Dessous- und Pärchenfotos auf Instagram. "Die Beziehung der beiden funktioniert so gut, da sie sich schon ewig kennen und gleiche Interessen und Ziele im Leben haben. Es gibt kaum Streit und sie sind sehr häuslich", erklärte ein Bekannter der beiden Turteltauben gegenüber Hollywood Life.

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus am ersten Weihnachtstag

Backgrid/Action Press Miley Cyrus und Cody Simpson

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus New York 2020



