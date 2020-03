Sebastian Preuss (29) und Linda Reschke treffen wieder aufeinander! Der Bachelor hatte das Model in der Kuppelshow nach Hause geschickt, nachdem es sich bei einem Einzeldate geweigert hatte, ihn zu küssen. Nach dem Exit hatte es einen Aufschrei gegeben: Hatte die Single-Lady etwa nur gehen müssen, weil sie sich nicht zu einem feuchten Lippenbekenntnis überreden ließ? Im After-Talk nach dem großen Finale sprechen Basti und Linda über genau dieses Thema!

Basti betonte vor laufender Kamera, dass der Korb für Linda nichts mit dem Fehlen einer wilden Knutscherei zu tun gehabt hätte: "Aber ich dachte, du fühlst dich in die Enge getrieben, deswegen gab es für mich kein Weiterkommen." Er hätte weder ihr noch den anderen Frauen in der Villa im Weg stehen wollen und sich deswegen gegen sie entschieden. Auch eine andere Frage brannte dem Lockenkopf unter den Nägeln: Wieso hatte er so viele Kandidatinnen geküsst? "Ich wollte vorankommen. Die Zeit hatte gedrängt und ich wollte mich verlieben", erklärte sich der Kickboxer.

Doch auch die Teilnehmerinnen, die mit Basti auf Tuchfühlung gegangen waren, hatten sein Herz einfach nicht erobern können. Und im Finale hatte er dann auch für eine Premiere gesorgt: Zum allerersten Mal in der Bachelor-Geschichte hatte sich ein Rosenkavalier am Ende für keine der Damen entschieden.

