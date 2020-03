Dass Miley Cyrus (27) eine Vorliebe für tätowierte Arme hat, dürfte für niemanden etwas Neues sein. In den letzten Jahren präsentierte die ehemalige Hannah Montana-Darstellerin zu Genüge ihre zahlreichen Körperbemalungen. Dabei liegt die erste Tätowierung der Künstlerin unter der Brust schon über zehn Jahre zurück. Prompt folgte ein Nadelstich nach dem anderen. Auf das aktuellste Kunstwerk ist die Sängerin jetzt besonders stolz.

Wie schon oft zuvor, teilt Miley ihre neue Bemalung auf ihrem Intagram-Account: Eine Zeichnung des Malers Matisse. Neben ihrem Herz-Tattoo, mit dem sie ihre Liebe zum Rock 'n' Roll bekundet, ziert nun die Zeichnung einer nackten Frau ihren Arm. Stolz hält die "Wrecking Ball"-Interpretin ihren Neuzugang in die Kamera, spannt ihren Muskel an und fletscht die Zähne.

Das Tattoo scheint nicht nur optisch gut zu Miley zu passen, sondern spiegelt die Schauspielerin auch charakteristisch wider. Denn die Skandalnudel zeigt sich gerne mal etwas extravaganter und hat kein Problem damit, öffentlich ihren Körper zur Schau zu stellen. So präsentierte sie sich erst zu Beginn des Jahres nackt in der Badewanne oder in Unterwäsche mit Freund Cody Simpson (23).

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im März 2020

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus mit neuer Frisur im Januar 2020

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019



