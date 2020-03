Nervenflattern bei Laura Müller (19)? In wenigen Minuten wagen sich die Freundin von Michael Wendler (47) und ihr Tanzpartner Christian Polanc (41) wieder auf das Let's Dance-Parkett. Vergangene Woche erntete die Influencerin ziemlich harte Kritik von der Jury und vergoss im Anschluss sogar ein paar Tränchen. Klar, dass sie Joachim Llambi (55) und Co. in der heutigen Liveshow umso mehr überzeugen möchte. Kurz vor seinem Auftritt wirkt das TV-Sternchen jetzt total aufgeregt.

Promiflash ist im Studio live vor Ort und beobachtet, dass Laura offenbar ganz schön die Pumpe geht. Sie fummelt sich in den Haaren herum, meidet die Kameras und lacht kaum. Während ihre Kollegen alle zusammen stehen, um sich gegenseitig anzufeuern, kapselt sich die 19-Jährige sichtlich ab, schaut nachdenklich auf den Boden und wirkt sehr abwesend.

Ob Christian sie bis zu ihrer Performance beruhigen kann? Der 41-Jährige betonte, dass er sich allergrößte Mühe gebe, der Wahlamerikanerin Rückhalt zu geben. "Es ist schon wichtig, dass man für seine Tanzpartner da ist und ihnen zeigt, dass sie sich auf einen verlassen können", erklärte er gegenüber Promiflash.

Getty Images Die "Let's Dance"Jury

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance", Februar 2020



