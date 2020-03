Ist Lucy bei Germany's next Topmodel etwa zu Unrecht eine Runde weitergekommen? Am Donnerstag mussten erneut einige der Kandidatinnen die Castingshow verlassen. Unter anderem musste Sarah Sainabou sich verabschieden. Das fand nicht nur sie, sondern auch zahlreiche ihrer Follower unfair. Viele waren der Meinung, dass Lucy an ihrer Stelle hätte fliegen müssen. Jetzt verteidigt sich die Blondine gegen die zahlreichen Hater.

Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, rechnete sie sogar schon mit der Kritik: "Ich bin eine Runde weiter. Bedeutet: Die Lucy-Hate-Spiele sind wieder offiziell am Laufen. Die sind schon heftig im Gange, wie ich es in meinen Kommentaren sehe." In einem Post zeigte sie zwar Verständnis für Kritik an ihrem Laufstil, wehrte sich aber gegen die an ihren Fotoshootings: "Ich lasse mir meine durchweg guten Leistungen bei den Shootings definitiv nicht absprechen, denn ich bin sehr stolz auf mich und meine Bilder und das lasse ich mir nicht kaputtmachen. Beim Laufen bin ich definitiv die Schlechteste, ja, aber bei den Shootings?"

Die ehemalige Kandidatin Alina hält ebenfalls wenig von Sarahs Rausschmiss, springt dennoch für Lucy in die Bresche. In ihrer Instagram-Story erklärte sie jetzt: "Ja, natürlich finde auch ich, dass die heutige Entscheidung nicht gerechtfertigt war, aber das bedeutet nicht, dass andere Kandidatinnen wie Lucy dafür jetzt verurteilt und fertiggemacht werden sollten." Das sei ihrer Meinung nach teilweise "so was von unter der Gürtellinie".

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lucy und ihr Freund Mirko

Anzeige

Instagram / alina.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Alina



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de