Die nächste Runde im Tanz-Battle läuft super an! Am Freitagabend mussten die Kandidaten der neuen Let's Dance-Staffel wieder zeigen, was sie auf der Tanzfläche drauf haben. Dieses Jahr schwingen unter anderem Wendler-Freundin Laura Müller (19), Comedienne Ilka Bessin (48) und Rapperin Sabrina Setlur (46) das Tanzbein, wobei letztere die Show jetzt schweren Herzens verlassen musste. Die Zuschauer haben offenbar wieder mächtig Spaß an den Höhen und Tiefen der Sendung. Das zeigt sich auch an dem gleichbleibend starken Quotenniveau des Live-Spektakels.

Auch in der dritten Woche waren für den Sender wieder Mega-Quoten drin: Insgesamt 10,6 Millionen Menschen verfolgten das Spektakel. 1,67 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 sahen sich die Tänze der Promis an, was einem Marktanteil von beachtlichen 23,1 Prozent in der betreffenden Zielgruppe entspricht. Dabei dominierte das Ranking laut des Medienmagazins DWDL beim jungen Publikum. Falls dies in den nächsten Wochen so weitergeht, würde die diesjährige Staffel von "Let’s Dance" die besten Quoten seit Jahren einfahren. Schon im letzten Jahr konnte keine andere Primetime-Sendung im deutschen Fernsehen mehr Zuschauer für sich gewinnen.

Ob das wohl am Promipärchen Laura Müller und Michael Wendler (47) liegt? Sind die beiden ein Quotenmagnet? Der Schlagersänger begleitete seine junge Freundin bis dato in jede Sendung. Auch das TV-Duell "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig" vor einer Woche fuhr bereits immens hohe Quoten ein und bescherte dem Schlagersänger sogar einen Plattendeal bei Universal Music.

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"

Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de