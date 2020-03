Herzogin Kate (38) präsentiert sich ungewohnt lässig! Prinz Williams (37) Frau ist eigentlich für ihren eleganten, zum Teil eher konservativen Modestil bekannt. Aktuell befindet sie sich mit ihrem Mann in Irland und hat dort in den vergangenen Tagen unter anderem ein hochgeschlossenes Vintage-Kleid getragen. Nun beweist Kate, dass sie auch anders kann: Die Dreifach-Mama nahm in einem Casual-Look an einer Sportveranstaltung teil!

Am Donnerstag waren Kate und William zu Besuch bei dem Gaelic-Football-Verein Salthill-Knocknacarra GAA in Galway. Dort sah die 38-Jährige nicht nur beim Ballsport zu, der ein Mix aus Rugby und Fußball ist – sie gab sich auch selbst sportlich und stellte sich mit den Spielern auf den Platz. Dafür war sie in eine simple schwarze Sporthose, einen roten Strickpulli und Turnschuhe geschlüpft.

Kate powert sich auf Reisen gerne mal aus: Im vergangenen Jahr bereisten sie und William Pakistan. Auch dort hielt die Herzogin die Beine nicht still und nahm an einer Partie Cricket teil. In einer hellen pakistanischen Tracht!

Getty Images Herzogin Kate bei einem Gaelic-Football-Match in Galway im März 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Gaelic-Football-Verein in Galway im März 2020

