Erst vor wenigen Wochen gaben Kellan Lutz (34) und seine Frau Brittany bekannt, dass die Schauspielerin im sechsten Monat eine Fehlgeburt erlitten hat. Nur wenige Monate zuvor verkündete das Ehepaar überglücklich die Schwangerschaft und geht nun offen mit dem schrecklichen Verlust ihrer ungeborenen Tochter um. Sowohl Familie und Freunde als auch Fans und Kollegen waren während der schweren Zeit für das Paar da.

Für die Unterstützung bedankte sich der ehemalige Twilight-Darsteller jetzt auf Instagram. Auch für seine Ehefrau findet der Schauspieler liebevolle Worte. "Du warst während der letzten harten Monate einfach unglaublich", schrieb der 37-Jährige. "Ich bin so dankbar, dich zu haben!" Die beiden wollen den Traum einer Familie jedoch nicht aufgeben und halten weiterhin an ihrem Kinderwunsch fest. "Wir können es nicht erwarten, es noch einmal zu versuchen", verkündete Kellan in seinem Post. Das Paar wolle jedoch auf den richtigen Zeitpunkt dafür warten.

Ehefrau Brittany schrieb in einem früheren Post, wie positiv sie trotz des Verlustes sei. "Ich habe eine unbeschreibliche Hoffnung und bin gespannt auf die Zukunft", erklärte sie. Für eine erneute Schwangerschaft sei sie momentan aber noch nicht bereit.

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lutz' Schwangerschaftsverkündung

Getty Images / Kellan Lutz Kellan Lutz bei der "Wonder Woman"-Premiere 2017

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lutz



