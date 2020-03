An ihrem Geburtstag war das Motto eindeutig: Heiß, heißer, Madison Beer! Am vergangenen Donnerstag wurde die Sängerin 21 Jahre alt – und das musste natürlich besonders ausgiebig gefeiert werden. Immerhin gilt die US-Amerikanerin jetzt als erwachsen. Das ließ sich die "Good In Goodbye"-Interpretin nicht zweimal sagen und lud kurzerhand ihre Promi-Freunde in den angesagten Club Delilah in Los Angeles ein. Besonders ihr Outfit sorgte dann für den absoluten Party-Höhepunkt!

Madison schmiss sich so richtig in Schale, wie Fotos des Abends zeigen: In einem knappen hellblauen Karnevals-Kostüm von Augusto Manzaneres, das mit funkelnden Steinen besetzt und mit Federn abgerundet war, zog sie die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Komplettiert wurde das Hingucker-Outfit durch High Heels und fingerlose Handschuhe. Die Treter wurden ihr offenbar irgendwann allerdings zu unbequem: Als sie die Sause wieder verließ, trug sie stattdessen nämlich bequeme Sneaker – das Geburtstagskind soll den Abend ausgelassen tanzend verbracht haben.

Allein war sie an ihrem Ehrentag selbstverständlich nicht: Auf der Gästeliste stand unter anderem Hailey Bieber (23). Die Ehefrau von Justin Bieber (26) und Madison sind bereits seit Längerem miteinander befreundet. Kein Wunder – immerhin hat die 21-Jährige ein besonders gutes Verhältnis zum Chartstürmer. Als sie gerade einmal 13 war, teilte Justin ein Gesangsvideo von ihr auf Twitter. Seitdem geht es mit ihrer Karriere steil bergauf: Schon 14 Millionen Follower konnte sie bis jetzt auf Instagram für sich begeistern.

Anzeige

Rachpoot / MEGA Madison Beer an ihrem 21. Geburtstag

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Madison Beer an ihrem 21. Geburtstag

Anzeige

007 / MEGA Madison Beer und Hailey Bieber im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de