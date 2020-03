Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) hätten sicher nicht gedacht, dass ihr erster Auftritt nach dem Megxit so romantisch wird! Am Donnerstagabend erschienen die beiden bei den Endeavour Fund Awards in London. Während sie im Publikum der Veranstaltung saßen, nutzte der Veteran Danny Holland die Gelegenheit, um seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen – vor den Augen der beiden Royals, die in der ersten Reihe saßen! In diesem besonderen Moment war vor allem Meghan total gerührt.

Vor der Veranstaltung waren alle Augen auf die 38-Jährige und den Prinzen gerichtet – die Aufmerksamkeit stahl ihnen dann jedoch der angehende Bräutigam auf der Bühne. Meghan schien das sehr zu genießen, wie Fotos des Abends zeigen: Während Danny, der im Afghanistan-Krieg gedient hatte, um die Hand seiner Freundin anhielt, strahlte die ehemalige Schauspielerin und hatte Tränen in den Augen. Zusätzlich legte sie ihre Hand auf das Knie ihres Liebsten. Schließlich wurde der Antrag vom Publikum mit tosendem Applaus quittiert.

Bei den Awards werden jedes Jahr Veteranen und Soldaten geehrt, die durch ihre Teilnahme an sportlichen Herausforderungen eine außergewöhnliche Genesung von Kriegsverletzungen gezeigt haben. Meghan und Harry besuchten das Event bereits zum dritten Mal, und die gebürtige US-Amerikanerin saß nicht nur in der Jury einer Kategorie, sondern durfte den Preis auch höchstpersönlich überreichen. Es handelt sich um einen der letzten Termine, den die beiden im Dienste der Krone besuchen, bevor sie sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen.

