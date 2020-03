In den vergangenen Wochen hat Martin Klempnow (46) alias Dennis aus Hürth keine Gelegenheit versäumt, gegen Laura Müller (19) auszuteilen. Der Comedian stichelte schon Monate vor ihrem gemeinsamen Let's Dance-Abenteuer gegen die Influencerin und deren Beziehung zu Schlagerstar Michael Wendler (47). Auch bei Oliver Pochers (42) Parodien des Mehrgenerationen-Paars ist Martin immer ganz vorne mit dabei gewesen. Seit dem Auftakt der "Let's Dance"-Staffel wird die 19-Jährige wöchentlich mit ihm konfrontiert. Wie geht Laura während der Shows mit dem Scherzkeks um?

Man könnte meinen, dass Wendlers Liebste nach all den Seitenhieben nicht gerade gut auf Martin zu sprechen wäre. Von wegen! Promiflash war während der gestrigen Show live vor Ort und beobachtete etwas Erstaunliches, das die TV-Kameras nicht gezeigt haben: Laura und der Komiker haben in den Werbepausen fleißig miteinander gewitzelt, gequatscht und sich dabei offenbar prächtig amüsiert! Sie wirkten beinahe wie gute alte Freunde.

Ob Laura damit einmal mehr beweisen will, dass sie sich so schnell nicht ins Bockshorn jagen lässt? Neulich in dem TV-Duell zwischen dem Wendler und Oli war das Playboy-Model live auf den Pocher gestoßen und hatte dort merklich versucht, tough zu wirken und dem frechen Blondschopf Paroli zu bieten. Was denkt ihr: Machen Martins Sprüche ihr wirklich nichts aus oder will sie nur selbstsicher rüberkommen? Stimmt ab!

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Marta Arndt und Martin Klempnow bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller, Michael Wendler, Oliver und Amira Pocher



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de