Wie denkt YouTuber Jonas Ems (23) über sein Menstruationsblut-Foto von 2019? Der Webstar hatte im Dezember ein Bild von sich mit blutverschmiertem Gesicht geteilt und das Ganze mit einem frechen Spruch versehen: "Wenn sie 'ein wenig' menstruiert, du aber der festen Meinung bist, dass das kein Problem darstellt. Wer kennt's nicht." Die Aufnahme sorgte bei den Fans für gemischte Stimmung. Während sich die einen köstlich darüber amüsieren, fragten sich die anderen, ob der 23-Jährige das wirklich ernst meint. Im Promiflash-Interview erklärt Jonas nun, was dahintersteckte.

Promiflash traf ihn bei der Premiere der sechsten Krass Klassenfahrt-Staffel in Berlin. Auf den Menstruations-Aufreger angesprochen, zeigte sich der Content Creator entspannt: "Ich habe das generell nicht verstanden. Das Problem ist, glaube ich, dass ich generell einen eher ironischen Ton unter meinen Instagram-Bildern habe. Das war jetzt auch ein Bild, was jetzt überhaupt keinen speziellen Inhalt haben sollte." Also alles nur ein Scherz.

Jonas könne allerdings auch sehr gut nachvollziehen, dass sich manche durch das Foto angegriffen fühlten. Er habe nicht vorgehabt, die weibliche Periode ins Lächerliche zu ziehen: "Meine Message ist ganz klar, das ist bestimmt eine harte Zeit und es ist völlig natürlich. Und damit sollte man auch so umgehen. Das haben wir auch schon mal bei 'Krass Klassenfahrt' thematisiert. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem sollte man das entsprechend respektieren und auch feinfühlig damit umgehen. Ich wollte damit überhaupt nicht polarisieren", betont der Influencer. Seine Instagram-Inhalte werde er weiterhin ironisch halten.

Instagram / jonasems Jonas Ems, Netz-Star

Getty Images Jonas Ems bei der "Das schönste Mädchen der Welt"-Premiere in München 2018

Instagram / jonasems Jonas Ems



