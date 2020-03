Ist Justin Bieber (26) nach seiner Schock-Diagnose fit genug für seine anstehende "Changes"-Tour? In der Vergangenheit mussten sich die Fans des Sängers um ihr Idol sorgen – immer wieder wurde er niedergeschlagen gesichtet und habe sich wegen Depressionen in eine Therapie begeben. Im Januar ging er schließlich mit einem mutigen Geständnis an die Öffentlichkeit: Bei dem "Habitual"-Interpret wurde Borreliose diagnostiziert. Nach der schweren Zeit fühle sich Biebs aber dennoch bereit, bald wieder regelmäßig auf der Bühne zu stehen!

Zusammen mit der Gast-Moderatorin Demi Lovato (27) plauderte der 26-Jährige am vergangenen Freitag in der Ellen DeGeneres Show über seinen derzeitigen Gesundheitszustand: "Ich bin wirklich gesund, also kann sich jeder auf Justin freuen!", beruhigte er noch immer besorgte Fans. Und die Vorbereitungen für die Konzert-Reihe, die ihn im kommenden Sommer durch die USA und Kanada führen wird, laufen bereits auf Hochtouren: "Ich probe derzeit und bin total aufgeregt! Ich liebe es zu singen, ich liebe es zu tanzen. Ich freue mich darauf, wieder auf Tour zu gehen. Ich fühle mich besser."

An dem Chartstürmer soll es also nicht liegen, dass die Gigs ins Wasser fallen. Viel beängstigender scheint derzeit jedoch der Ausbruch des Corona-Virus in Übersee zu sein. In insgesamt zehn Städten wird Justin nicht wie geplant in Stadien vor 80.000 Menschen spielen, sondern in kleineren Arenen, in Dallas beispielsweise mit nur noch einem Viertel der Kapazität. Die Ticketverkäufe sollen vor allem wegen der Infektionsgefahr zudem langsam angelaufen sein.

