Lauren Goodger (33) ist megahappy über ihren jüngsten Diäterfolg. Das britische TV-Reality-Sternchen kämpfte zuletzt immer wieder mit dem bösen Jo-Jo-Effekt. Doch aktuell kann sie mit einer schlanken Silhouette aufwarten und teilt das natürlich gerne mit ihren unzähligen Followern. Vor wenigen Tagen durften ihre Fans Laurens neue Kurven auf einem Schnappschuss bewundern: Sie habe drei Kilo in nur sieben Tagen abgenommen – wie hat sie das geschafft?

Der "The Only Way is Essex"-Star machte nie ein Geheimnis aus dem Kampf mit ihrer Figur. Hatte sie mal mehr auf den Rippen, zeigte sie sich trotzdem selbstbewusst in engen Kleidern. Jetzt startete die ehemalige Towie-Darstellerin ihren nächsten Diätversuch – mit Erfolg. Drei Kilo seien in nur einer Woche gepurzelt. "Ich hatte seit sieben Tagen kein Fleisch mehr und versuche, mich weiter daran zu halten", verriet Lauren ihren Followern. Das Glam-Model erhoffe sich von dem Post die Unterstützung ihrer Fans, erklärte sie auf Instagram. Lauren betonte außerdem, sie wolle auch in Zukunft auf Fleisch verzichten.

Von ihrer Community wird die Britin regelmäßig für diese schnellen Gewichtsverluste kritisiert. Kein Grund für Lauren, ihr Verhalten zu ändern: Erst im Januar nahm die 33-Jährige mit einer Kaffe-Kur drei Kilo in einer Woche ab. Dafür erntete die Influencerin fiese Kommentare von ihren Hatern. "Du verlierst jedes Mal drei Kilo, Lauren. Du müsstest mittlerweile wieder bei deinem Geburtsgewicht angekommen sein", kommentierte ein Follower.

