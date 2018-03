Shitstorm für Turbo-Diät! Reality-Sternchen Lauren Goodger (31) ist für ihre häufigen Gewichtsschwankungen und den einen oder anderen Beauty-Fail bekannt. Nach etlichen gescheiterten Diätversuchen lassen sich die Fans des TV-Stars so schnell nicht mehr überraschen. Mit ihrer neuesten Schönheitskur sorgt die Ex-Celebrity Big Brother-Kandidatin jetzt aber trotzdem für reichlich Ärger im Netz: Sie hat mehr als acht Kilo in nur drei Wochen abgenommen!

Auf Instagram verriet die 31-Jährige jetzt ihr Geheimnis, das die Pfunde purzeln ließ: eine Saftkur! Drei Wochen lang hatte sie sich fast ausschließlich von verschiedenen Säften ernährt. "Ich fühle mich kraftvoll und meine Haut hat einen schönen Teint und Schimmer. Das Weiß in meinen Augen glänzt! Mein Körper ist gesund und meine Kleidung ist zu groß!", freute sie sich über ihre körperliche Verwandlung. Die meisten ihrer Follower sind von diesem krassen Gewichtsverlust aber eher abgeschreckt. Für sie setzt die Britin mit diesem Diätwahn bloß ihre Gesundheit aufs Spiel!

Die Kritik an Lauren geht aber noch weiter. Immerhin empfiehlt sie in ihrem Post eine Kur, die sie selbst in einem Luxus-Spa in Portugal durchgeführt hat. Für viele ihrer Fans ist das absolut unerschwinglich! "Die meisten Menschen müssten dafür einen Kredit aufnehmen", heißt es in einem Kommentar, der den Ärger der User zusammenfasst.

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger, Realitystar

Chris J Ratcliffe / Getty Images Lauren Goodger bei den Diversity in Media Awards

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger in Portugal

