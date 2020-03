Dragqueens aufgepasst – der Kampf um den Titel der Königin geht in einer zweite Runde! Im vergangenen Jahr hatte Heidi Klum (46) gemeinsam mit Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) nach der ersten Queen of Drags gesucht. Unter zehn Travestie-Künstlerinnen wurde schließlich Yonce Banks zur ersten Siegerin gekürt. Doch schon bald soll sie eine Nachfolgerin bekommen: ProSieben verkündete nun, dass 'Queen of Drags' eine zweite Staffel bekommt!

Gegenüber DWDL bestätigte Sender-Chef Daniel Rosemann die freudigen Neuigkeiten: "Ja, es geht weiter. Wir suchen gerade auf der ganzen Welt nach tollen Drags, die für die nächste Staffel infrage kommen!" Diese Auswahl sei gar nicht so leicht: Schließlich gebe es inzwischen zahlreiche talentierte Entertainerinnen. Neben den Entertainerinnen dürfen sich die Fans auch wieder auf die Jury freuen – denn Heidi, Conchita und Bill bleiben dem Format als Punktrichter treu.

Wann genau die Show im TV ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Eine Änderung werde es jedoch geben: "Alle Zuschauer liebten die Auftritte, deswegen sollen die mehr Raum bekommen!" versicherte Rosemann. Die Alltagsmomente, wie das Zusammenleben in der Villa, sollten stattdessen weniger gezeigt werden.

Anzeige

Bieber, Tamara/ActionPress Yonce Banks, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams, Yonce Banks und Vava Vilde, "Queen of Drags"-Finalistinnen

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de