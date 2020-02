Lady Gaga (33) teilt ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Die Sängerin wurde in der Silvesternacht zum ersten Mal mit einem unbekannten Mann beim Knutschen erwischt. Gut einen Monat später machte sie ihre neue Beziehung mit einem knuffigen Pärchenfoto im Netz endlich offiziell – und auch die Identität des Mannes wurde offenbart: Es handelt sich um den Unternehmer Michael Polansky. Einige Tage nach ihrem Paar-Outing gibt es nun ein weiteres süßes Bild der beiden!

Pünktlich zum Valentinstag beglückt Lady Gaga ihre Instagram-Follower mit einem herzigen Foto: Michael und die Musikerin schmiegen sich eng aneinander und wirken sehr innig. "Baby, habe ich Lippenstift an mir?" scheint die 33-Jährige ihren Partner zu zitieren, der tatsächlich ein bisschen rote Farbe auf seinen Lippen hat. Ob der Aufnahme wohl eine wilde Knutscherei vorausgegangen ist? Ihre Fans sind von dem neuen Post auf jeden Fall total begeistert und drücken über 1,6 Millionen Mal den Like-Button.

Obwohl die "Born This Way"-Interpretin ihren neuen Freund der Öffentlichkeit vorgestellt hat, hüllt sie sich bezüglich der Details in Schweigen. Ganz anders ein Insider von Us Weekly. Der plauderte nämlich aus: "Sie haben Spaß und sie mag die Aufmerksamkeit, aber er ist nicht der einzige Typ, den sie interessant findet." Gegenüber ihren Freunden soll Lady Gaga keine große Sache aus dieser Romanze machen.

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Sängerin Lady Gaga

