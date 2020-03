Victoria Beckham (45) hat gleich zwei Gründe, nostalgisch zu werden! Am 4. März wurde ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham (21) 21 Jahre alt und wird damit wohl langsam flügge. Um das gebührend zu zelebrieren, schmiss die Modedesignerin eine fette Party und lud auch ein paar alte Freundinnen ein: ihre ehemaligen Spice Girls-Kolleginnen Emma Bunton (44) und Geri Horner (47). Und das Frauen-Trio schien die Reunion sichtlich zu genießen.

Alle drei teilten in ihren Instagram-Storys Schnappschüsse, die sie zusammen bei der wilden Sause zeigen. Geri postete ein Foto mit ihren Ex-Band-Kolleginnen und schrieb dazu: "Es war so schön, euch zu sehen." Natürlich posierten sie und Emma auf einem Foto auch mit dem Geburtstagskind. Mit den beiden Frauen im Arm strahlt Brooklyn in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag. Oh Mann, wie du gewachsen bist", kommentierte Geri den Beitrag.

Vic veröffentlichte noch eine Reihe weiterer Bilder, die die Feier dokumentieren und verriet, dass sie bis um 6.00 Uhr morgens das Tanzbein geschwungen habe. Der Abend – oder besser gesagt die Nacht – war also ein voller Erfolg. "Danke Mom und Dad, dass ihr für mich diese wundervolle Party geschmissen habt", schwärmte auch Brooklyn am Sonntag auf seinem Account.

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Victoria Beckham, Februar 2019

Anzeige

Instagram / therealgerihalliwell Geri Horner, Brooklyn Beckham und Emma Bunton

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham David, Brooklyn und Victoria Beckham beim gemeinsamen Essen im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de