Von welchem Bewohner müssen sich die Big Brother-Kandidaten dieses Mal verabschieden? Am vergangenen Montag musste die TV-WG wieder Kandidaten auf die Abschussliste wählen: Darauf standen zum Schluss Michelle, Philipp Kalisch, Cathleen Vogel und Denny Heidrich, die nun eine Woche lang zittern und sich fragen mussten, wen von ihnen die Zuschauer aus der Sendung schmeißen werden. Nun steht die Entscheidung fest: Diese Kandidatin muss die Show verlassen!

Am Montagabend stand die große Verkündung in der vierten "Big Brother"-Live-Show an: Nachdem zunächst Denny und anschließend Michelle von ihren Sorgen erlöst wurden und erfahren hatten, dass sie im Haus bleiben dürfen, konnte sich auch Philipp zum Ende der Sendung wieder entspannt zurücklehnen. Statt ihm wurde Cathleen bitter enttäuscht: Die Brünette musste ihre Koffer packen!

Schon bei der ersten Exit-Entscheidung hatte Cathleen um ihren Platz in der Sendung zittern müssen. Am Ende hatte es die Beauty dann aber nicht getroffen: Stattdessen waren zwei ihrer Mitstreiterinnen von den "Big Brother"-Fans rausgeworfen worden: Mareike Müller und Maria Bell mussten den Container als erstes verlassen!

