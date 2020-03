Hinter diesem Look steckt eine besondere Anekdote! Anlässlich des Commonwealth Day am vergangenen Montag besuchte Herzogin Kate (38) mit dem Rest der Königsfamilie eine Messe in der Westminster Abbey. Dort zog die Gattin von Prinz William (37) mit ihrem eleganten, leuchtend roten Outfit alle Blicke auf sich. Ein spannendes Detail, das wohl nur eingefleischten Royal-Fans ins Auge gestochen ist: Die Ohrringe, die Kate für diesen Anlass wählte, sind schon ziemlich lange in ihrem Besitz!

Laut dem britischen Onlinemagazin Hello gehören die funkelnden Schmuckstücke der Herzogin von Cambridge nun schon seit beinahe neun Jahren. Genauer gesagt seit April 2011 – denn die Ohrringe waren ein Hochzeitsgeschenk! Von wem genau Kate sie erhielt, ist nicht bekannt. Die auffälligen Diamant-Stecker der Schweizer Edelmarke Mouawad verfügen an ihrem Ende über eine kleine rote Blüte aus Rubinen. Dazu bekam die royale Braut damals ein aufwendiges Collier sowie ein Armband im gleichen Design geschenkt.

Das letzte Mal wurde Kate laut dem Medium ein paar Monate nach ihrer Trauung mit einem Teil der Schmuckstücke gesichtet: Bei den Military Awards im Dezember 2011 kombinierte sie die Halskette sowie das Armband zu einem samtenen schwarzen Alexander-McQueen-Kleid – die besagten Ohrringe trug sie damals jedoch nicht.

Getty Images Ohrringe von Herzogin Kate

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate im März 2020

ARTHUR EDWARDS/AFP via Getty Image Herzogin Kate bei den Military Awards 2011

