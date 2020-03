Vor einem Jahr war es soweit: Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44) machten ihre Liebe offiziell – mit allem, was dazu gehört. Am 9. März ging der Baseball-Star vor der Sängerin auf die Knie und fragte, ob sie seine Frau werden wolle. Ihre Antwort: Ein eindeutiges Ja! Zum jetzigen Jahrestag schenkte A-Rod seiner Angebeteten eine ganz besondere Aufmerksamkeit: eine romantische Filmmontage der beiden.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der ehemalige Profi-Sportler sein Jubiläumspräsent. In dem knapp zweiminütigen Clip gestand er: "Vor einem Jahr an einem Strand auf den Bahamas war ich ein nervöses Wrack, nervöser als in meiner ganzen Spielerkarriere." Der 44-Jährige gab außerdem zu, dass jeder Moment mit der "Papi"-Hitmacherin ein Segen für ihn sei. "Du bist meine beste Freundin, meine Inspiration, eine erstaunliche Mutter und ein Vorbild für alle. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Erinnerungen mit dir zu machen", schwärmte der Athlet von seiner Verlobten.

Die herzerwärmende Liebeserklärung erreichte inzwischen auch J.Lo, die das Video direkt in ihren Instagram-Storys repostete. Anscheinend war sie mit den Gedanken aber woanders, denn ihre Tochter Emme (12) traf ihr Idol Billie Eilish (18). Die zweifache Mutter schien zumindest bei Social Media von der Begegnung wesentlich gerührter, als von der gefühlvollen Geste ihres Zukünftigen.

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei dem MTV VMAs in NYC im August 2018

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez beim Palm Springs Film Festival im Januar 2020

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme auf einem Konzert von Billie Eilish im März 2020

