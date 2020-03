Harvey Weinstein (67) benötigt schon wieder medizinische Versorgung! Vor rund zwei Wochen wurde der ehemalige Hollywood-Produzent wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt: Ihm drohen fünf bis 25 Jahre Haft. Nach dem Schuldspruch kam Weinstein ins Gefängnis, doch wegen einer Rücken-OP saß er seine Zeit zuletzt im Krankenhaus ab. Inzwischen ist der Ex-Filmemacher wieder zurück in seiner Zelle, musste dort jedoch sofort wieder von Ärzten behandelt werden: Angeblich war Weinstein schwer gestürzt.

Wie TMZ berichtet, habe der 67-Jährige versucht, ohne Gehhilfe aufzustehen – offenbar ein fataler Fehler. Denn nach seiner Operation sei er auf diese Art von Unterstützung angewiesen. Weinsteins Sprecherin Juda Engelmayer erklärte dazu: "Er ist auf seinen Kopf gefallen und glaubt, dass er eine Gehirnerschütterung haben könnte." Aktuell halte sich der ehemalige Filmproduzent in dem Krankenflügel des New Yorker Gefängnisses River Island auf. Seinen Haftraum soll er sich dort mit zwei älteren Männern teilen. "Ihm geht es miserabel, aber er versucht, so optimistisch wie möglich zu bleiben", so Engelmayer.

Am 11. März soll das finale Urteil im Weinstein-Prozess verkündet werden. Die Chancen auf ein mildes Strafmaß stehen schlecht. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 29 Jahre Haft. "Der Angeklagte hat während seines gesamten Berufslebens einen erschreckenden Mangel an Empathie gezeigt und andere herablassend und unmenschlich behandelt", heißt es in einem offiziellen Schreiben an den Richter.

MEGA Harvey Weinstein im Dezember 2019 in New York

ActionPress/Adam Gray / SWNS Harvey Weinstein vor einem Gerichtsgebäude in New York

Getty Images Harvey Weinstein während einer Gerichtsverhandlung im Mai 2018

